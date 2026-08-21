Débardeur court de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour femme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour arracher la victoire, ce haut t'aide à rester au sec pour plus de confort lorsque tu franchis la ligne d'arrivée. Anti-transpirant et respirant, ce haut est rehaussé d'un imprimé inspiré de l'éclat éblouissant d'un trophée en diamant.
- Couleur affichée : Off White/Noir
- Article : IF3647-101
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Nike AeroSwift
Conçu pour arracher la victoire, ce haut t'aide à rester au sec pour plus de confort lorsque tu franchis la ligne d'arrivée. Anti-transpirant et respirant, ce haut est rehaussé d'un imprimé inspiré de l'éclat éblouissant d'un trophée en diamant.
Avantages
- Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.
- Tissu tissé léger avec des zones perforées pour améliorer la respirabilité dans les zones de forte transpiration.
- Les coutures collées au niveau du cou et des emmanchures assurent une confortable sensation de douceur et une liberté de mouvement totale.
- Les fentes latérales assurent une circulation de l'air optimale.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Off White/Noir
- Article : IF3647-101
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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