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Débardeur Air Jordan pour femme - Noir/Dark Smoke Grey/Noir

Matériaux recyclés

Air Jordan

Débardeur pour femme

120 CHF

Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres recyclées

Opte pour un modèle ultra-doux et vraiment surprenant. Savoir-faire artisanal et ADN de Jordan s'associent dans ce débardeur duveteux inspiré d'un pull. Ce vêtement streetwear raffiné est idéal à porter en toute occasion.


  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Noir
  • Article : HQ9171-010
  • Pays/Région d'origine : Chine

Air Jordan

120 CHF

Opte pour un modèle ultra-doux et vraiment surprenant. Savoir-faire artisanal et ADN de Jordan s'associent dans ce débardeur duveteux inspiré d'un pull. Ce vêtement streetwear raffiné est idéal à porter en toute occasion.

Détails du produit

  • 53 % nylon / 34 % rayonne / 12 % polyester / 1 % élasthanne
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Noir
  • Article : HQ9171-010
  • Pays/Région d'origine : Chine

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
    • Coupe ajustée : confortable et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Débardeur Air Jordan pour femme

    Air Jordan

    120 CHF