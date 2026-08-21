Débardeur Air Jordan pour femme

Matériaux recyclés
Air Jordan
Débardeur pour femme
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres recyclées
Opte pour un modèle ultra-doux et vraiment surprenant. Savoir-faire artisanal et ADN de Jordan s'associent dans ce débardeur duveteux inspiré d'un pull. Ce vêtement streetwear raffiné est idéal à porter en toute occasion.
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Noir
- Article : HQ9171-010
- Pays/Région d'origine : Chine
Air Jordan
Opte pour un modèle ultra-doux et vraiment surprenant. Savoir-faire artisanal et ADN de Jordan s'associent dans ce débardeur duveteux inspiré d'un pull. Ce vêtement streetwear raffiné est idéal à porter en toute occasion.
Détails du produit
- 53 % nylon / 34 % rayonne / 12 % polyester / 1 % élasthanne
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Noir
- Article : HQ9171-010
- Pays/Région d'origine : Chine
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
- Coupe ajustée : confortable et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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