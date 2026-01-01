Nike Crossover /Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme

Nike Crossover

49.99 CHF 70 CHF 29 % de réduction

Tu veux parfaire ton jeu ? Enfile ce short à taille haute et entraîne-toi en toute liberté, sans que le tissu te gêne. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.

Avantages La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.