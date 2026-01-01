Matériaux recyclés
Nike Crossover
\Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Tu veux parfaire ton jeu ? Enfile ce short à taille haute et entraîne-toi en toute liberté, sans que le tissu te gêne. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : II4240-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Crossover
Tu veux parfaire ton jeu ? Enfile ce short à taille haute et entraîne-toi en toute liberté, sans que le tissu te gêne. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- Emplacement de la poche : latéral
- Type de poche : main
- Corps : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : II4240-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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