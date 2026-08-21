Crampons de foot pour terrain sec Nike United Phantom 6 High Elite

Nike United Phantom 6 High Elite

234.99 CHF 330 CHF 28 % de réduction

Repousse les limites sur le terrain avec la Nike United Phantom 6 Elite. Conçue pour les athlètes d'une précision imparable comme Sophia Wilson et Deyna Castellanos, elle améliore ta précision avec le Gripknit révolutionnaire pour les frappes ciblées et une plaque Cyclone 360 améliorée pour les mouvements soudains.

Behind the Design

La collection Nike United célèbre les athlètes à la précision imparable comme Sophia Wilson et Deyna Ratellanos. Nous avons associé des tons bordeaux riches à des graphismes inspirés de l'imprimé animal pour représenter leur approche agressive sur le terrain et leur capacité à dépasser les limites du possible.

Un toucher de précision

La texture ultra-adhérente Nike Gripknit t'assure une accroche ciblée et tout le contrôle nécessaire pour une précision incroyable. Cette matière adhère par temps sec et humide.

Adhérence adaptée au terrain

Placé de manière stratégique à l'avant-pied, le motif d'adhérence circulaire Cyclone 360 garantit stabilité et rapidité à chaque mouvement.

Modèle qui suit la forme du pied

La structure de la chaussure est plus anatomique, notamment au niveau de la pointe. Elle épouse la forme du pied et te rapproche du ballon pour des tirs encore plus précis. Le col Dynamic Fit enveloppe la cheville dans une matière Flyknit souple et extensible pour plus de stabilité. Le système « Ghost Lace » recouvre les lacets pour t'aider à rester focus.