Claquette Nike Chelsea FC Victori One pour homme

De la plage aux gradins, cette claquette Chelsea FC Victori One t'accompagne dans toutes tes activités. On l'a modernisée avec des détails subtils, mais essentiels, comme la sangle plus large et la mousse plus souple. Résultat : elle est encore plus agréable à porter. Essaie-la et laisse-toi séduire par son confort exceptionnel.

Couleur affichée : Noir/Multicolore/Blanc

Article : IX3940-001

Pays/Région d'origine : Viêt Nam