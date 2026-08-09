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Chaussures Nike Dunk Low Retro pour homme - Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Noir

Nike Dunk Low Retro

Chaussure pour homme

135 CHF
Chaussures Nike Dunk Low Retro pour homme - Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Noir
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On peut toujours compter sur un modèle culte. Color block emblématique. Matières premium. Rembourrage moelleux. La Dunk Low est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?


  • Couleur affichée : Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Noir
  • Article : IM4414-200
  • Pays/Région d'origine : Indonésie, Viêt Nam

Nike Dunk Low Retro

135 CHF

On peut toujours compter sur un modèle culte. Color block emblématique. Matières premium. Rembourrage moelleux. La Dunk Low est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?

Avantages

  • Empeigne en cuir qui s'assouplit avec le temps et prend des allures vintage.
  • Semelle intermédiaire en mousse offrant un amorti ultra-léger.
  • La semelle extérieure en caoutchouc avec des cercles de pivot classiques garantit une meilleure adhérence dans un style héritage.

Détails du produit

  • Perforations sur la pointe
  • Couleur affichée : Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Noir
  • Article : IM4414-200
  • Pays/Région d'origine : Indonésie, Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

3 étoiles

  • Colors run

    ThomasW409627958

    Shoe looks good at first. Black color bleeds onto white really easily and makes the shoe look messy

Chaussures Nike Dunk Low Retro pour homme

Nike Dunk Low Retro

135 CHF

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