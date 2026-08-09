Chaussures Nike Dunk Low Retro pour homme

Colors run
ThomasW409627958
Shoe looks good at first. Black color bleeds onto white really easily and makes the shoe look messy
On peut toujours compter sur un modèle culte. Color block emblématique. Matières premium. Rembourrage moelleux. La Dunk Low est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?
Nike Dunk Low Retro
On peut toujours compter sur un modèle culte. Color block emblématique. Matières premium. Rembourrage moelleux. La Dunk Low est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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3 étoiles
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Shoe looks good at first. Black color bleeds onto white really easily and makes the shoe look messy
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