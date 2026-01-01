Chaussure personnalisable Nike Dunk Low Unlocked By You pour Femme

Nike Dunk Low Unlocked By You

185 CHF

Guépard, tigre et croco : look sauvage assuré ! C'est le moment de créer la Dunk de tes rêves. Laisse libre cours à ton imagination avec différents imprimés animaliers texturés et une palette de couleurs inspirée des années 90. Et n'oublie pas d'ajouter ta touche finale !

Quelle est ta base ?

Daim crocodile, velours à imprimé guépard et tigre… tu as le choix pour exprimer ton côté sauvage. Ou opte pour un look plus neutre avec du cuir standard.

Une semelle faite pour toi

Choisis des semelles extérieures en gomme classique ou en caoutchouc translucide brillant.

Message personnel

Ajoute jusqu'à sept caractères sur la languette pour un style unique et personnel.