Chaussure Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection pour ado

Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
Chaussure pour ado
À l'intérieur, à l'extérieur ou pour un match à cinq sur le bord de la route, la Tiempo Streetgato est prête à jouer n'importe où, n'importe quand. L'empeigne en matière synthétique et la semelle extérieure plate offrent un excellent contact avec le ballon pour t'aider à garder le contrôle sur toutes les surfaces. Son imprimé inspiré des briques LEGO® aux couleurs vives et ses finitions métalliques brillantes te permettent d'affirmer ton look avec un maximum de style.
- Couleur affichée : Metallic Silver/Green Strike/Noir/Blanc
- Article : IO2390-001
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
À l'intérieur, à l'extérieur ou pour un match à cinq sur le bord de la route, la Tiempo Streetgato est prête à jouer n'importe où, n'importe quand. L'empeigne en matière synthétique et la semelle extérieure plate offrent un excellent contact avec le ballon pour t'aider à garder le contrôle sur toutes les surfaces. Son imprimé inspiré des briques LEGO® aux couleurs vives et ses finitions métalliques brillantes te permettent d'affirmer ton look avec un maximum de style.
Nike Football x LEGO Collection
Joue à l'instinct avec une gamme complète d'imprimés audacieux, inspirés des briques LEGO.
Conçue pour le terrain
L'empeigne en matière synthétique résistante offre un toucher fluide pour les dribbles, les passes et les tirs. Le motif d'adhérence spécialement conçu sur la semelle extérieure permet à tes pieds d'adhérer parfaitement au terrain de jeu et au terrain de foot.
Montre ton côté sauvage
L'imprimé tacheté coloré de l'empeigne s'inspire de deux des créatures les plus sauvages de la jungle : la grenouille venimeuse et le jaguar.
Détails du produit
- Col bas
- Lacets classiques
- Couleur affichée : Metallic Silver/Green Strike/Noir/Blanc
- Article : IO2390-001
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
Joue à ta façon
En salle, sur gazon ou sur le bitume : cette Jr. Tiempo Streetgato ne recule devant aucun terrain. Avec son imprimé briques LEGO coloré et ses détails métallisés brillants, elle impose son style partout.
Joue férocement
Les grands classiques réinventés. Une brique après l'autre.
Collection Nike Football x LEGO®
Joue à l'instinct avec une gamme complète de motifs féroces, inspirés des briques LEGO.
LEGO, le logo LEGO, la Minifigure et les configurations de la brique et du tenon sont des marques déposées et/ou la propriété de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tous droits réservés.