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Chaussure Nike Dunk Low Retro SE pour homme - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc

Nike Dunk Low Retro SE

Chaussure pour homme

30 % de réduction
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Matières premium, rembourrage épais… La Dunk Low Retro est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?


  • Couleur affichée : Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc
  • Article : II7078-200
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Dunk Low Retro SE

30 % de réduction

Matières premium, rembourrage épais… La Dunk Low Retro est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?

Avantages

  • Empeigne qui s'assouplit avec le temps et prend un look vintage.
  • Semelle intermédiaire en mousse offrant un amorti ultra-léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec cercle de pivot emblématique, pour une meilleure adhérence et un style iconique.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc
  • Article : II7078-200
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Chaussure Nike Dunk Low Retro SE pour homme

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