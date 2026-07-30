Chaussure Nike Court Vision SE pour homme

Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Avec son tissu camouflage, son cuir synthétique et sa semelle cupsole en caoutchouc, elle garantit un confort longue durée. Tout ça, dans un look qui évoque les silhouettes cultes du passé.

Couleur affichée : Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Article : IV5722-200

Pays/Région d'origine : Inde