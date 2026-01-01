Chaussure Nike Court Vision Low Suede Premium pour homme

Style offensif du basket des années 80. Rythme effréné du basket d'aujourd'hui. La Nike Court Vision Low est tout cela à la fois. L'empeigne en daim lisse évoque les sneakers de basket rétro avec une touche premium, et la semelle cupsole culte en caoutchouc s'inspire des silhouettes iconiques du passé.

Couleur affichée : Wheat/Flax/Wheat

Article : IQ9749-700

Pays/Région d'origine : Inde