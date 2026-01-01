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Chaussure Nike Court Vision Low Suede Premium pour homme - Wheat/Flax/Wheat

Nike Court Vision Low Suede Premium

Chaussure pour homme

99.95 CHF
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Style offensif du basket des années 80. Rythme effréné du basket d'aujourd'hui. La Nike Court Vision Low est tout cela à la fois. L'empeigne en daim lisse évoque les sneakers de basket rétro avec une touche premium, et la semelle cupsole culte en caoutchouc s'inspire des silhouettes iconiques du passé.


  • Couleur affichée : Wheat/Flax/Wheat
  • Article : IQ9749-700
  • Pays/Région d'origine : Inde

Nike Court Vision Low Suede Premium

99.95 CHF

Style offensif du basket des années 80. Rythme effréné du basket d'aujourd'hui. La Nike Court Vision Low est tout cela à la fois. L'empeigne en daim lisse évoque les sneakers de basket rétro avec une touche premium, et la semelle cupsole culte en caoutchouc s'inspire des silhouettes iconiques du passé.

Avantages

  • Empeigne en daim qui se patine avec le temps pour une douceur absolue.
  • Perforations sur la pointe et les côtés pour une meilleure respirabilité.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir véritable
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Wheat/Flax/Wheat
  • Article : IQ9749-700
  • Pays/Région d'origine : Inde

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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