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Chaussure Nike Court Vision Low Suede pour homme - Phantom/Cream II

Nike Court Vision Low Suede

Chaussure pour homme

94.95 CHF
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Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Inspirée des silhouettes légendaires du passé, elle allie le cuir et le daim avec une semelle cupsole en caoutchouc pour un confort longue durée.


  • Couleur affichée : Phantom/Cream II
  • Article : IO0461-001
  • Pays/Région d'origine : Inde

Nike Court Vision Low Suede

94.95 CHF

Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Inspirée des silhouettes légendaires du passé, elle allie le cuir et le daim avec une semelle cupsole en caoutchouc pour un confort longue durée.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et synthétique qui prend des allures vintage en s'usant.
  • Perforations sur la pointe et les côtés pour une meilleure respirabilité.
  • Semelle cupsole en caoutchouc pour plus de résistance et une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Phantom/Cream II
  • Article : IO0461-001
  • Pays/Région d'origine : Inde

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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