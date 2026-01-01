Chaussure Nike Court Vision Low Suede pour homme

Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Inspirée des silhouettes légendaires du passé, elle allie le cuir et le daim avec une semelle cupsole en caoutchouc pour un confort longue durée.

Couleur affichée : Phantom/Cream II

Article : IO0461-001

Pays/Région d'origine : Inde