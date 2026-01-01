Chaussure Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral" pour femme

Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Chaussure pour femme
Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Grâce à son cuir synthétique et à sa semelle cupsole en caoutchouc, elle assure un confort qui dure. Son look évoque les modèles emblématiques d'autrefois et les fleurs brodées ajoutent une touche de finesse.
- Couleur affichée : Sail/Light Orewood Brown/Cream II
- Article : IV5530-101
- Pays/Région d'origine : Inde
Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Grâce à son cuir synthétique et à sa semelle cupsole en caoutchouc, elle assure un confort qui dure. Son look évoque les modèles emblématiques d'autrefois et les fleurs brodées ajoutent une touche de finesse.
Avantages
- Empeigne en cuir synthétique qui s'assouplit à la perfection avec le temps.
- Semelle cupsole en caoutchouc pour plus d'adhérence et de durabilité.
- Perforations sur la pointe et les côtés pour une meilleure respirabilité.
Détails du produit
- Empeigne en cuir synthétique
- Col rembourré
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Sail/Light Orewood Brown/Cream II
- Article : IV5530-101
- Pays/Région d'origine : Inde
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"