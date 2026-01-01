Chaussure Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral" pour femme

Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Grâce à son cuir synthétique et à sa semelle cupsole en caoutchouc, elle assure un confort qui dure. Son look évoque les modèles emblématiques d'autrefois et les fleurs brodées ajoutent une touche de finesse.

Couleur affichée : Sail/Light Orewood Brown/Cream II

Article : IV5530-101

Pays/Région d'origine : Inde