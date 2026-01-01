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Chaussure Nike Ava X pour homme - Photon Dust/Noir/Reflect Silver/Light Armory Blue

Nike Ava X

Chaussure pour homme

135 CHF
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Le look moderne dont tu rêves, avec le confort dont tu as besoin pour te donner confiance à chacun de tes pas. L'Ava X ultra-légère a un look épuré et élégant, ce qui la rend pratique et facile à ranger. L'amorti doux et le maintien intégral offrent confort et stabilité partout où tu vas.


  • Couleur affichée : Photon Dust/Noir/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Article : IX0352-025
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Ava X

135 CHF

Le look moderne dont tu rêves, avec le confort dont tu as besoin pour te donner confiance à chacun de tes pas. L'Ava X ultra-légère a un look épuré et élégant, ce qui la rend pratique et facile à ranger. L'amorti doux et le maintien intégral offrent confort et stabilité partout où tu vas.

Avantages

  • Empeigne en tissu avec détails en cuir synthétique, résistante, respirante et confortable.
  • Le maintien efficace t'assure une bonne stabilité tout au long de la journée.
  • La semelle extérieure avec découpes texturées dans les zones à forte abrasion ajoute de l'adhérence et renforce la résistance à l'usure.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Photon Dust/Noir/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Article : IX0352-025
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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