Chaussure Nike Ava X pour homme

Le look moderne dont tu rêves, avec le confort dont tu as besoin pour te donner confiance à chacun de tes pas. L'Ava X ultra-légère a un look épuré et élégant, ce qui la rend pratique et facile à ranger. L'amorti doux et le maintien intégral offrent confort et stabilité partout où tu vas.

Couleur affichée : Photon Dust/Noir/Reflect Silver/Light Armory Blue

Article : IX0352-025

Pays/Région d'origine : Indonésie