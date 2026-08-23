Chaussure Nike Ava Edge pour homme

Nike Ava Edge

170 CHF

Inspirée par la géométrie des villes modernes, la Nike Ava Edge est conçue pour sillonner la jungle Concrete. Elle combine une empeigne souple mais protectrice avec un amorti de niveau performance et une semelle extérieure qui laisse une marque mémorable. Se déplacer en ville est un sport à part entière. Arrive prêt, avec une chaussure au design avant-gardiste, pensée pour le confort.

Réseau de protection

Un mélange de textiles tissés et de filets en mesh crée une empeigne protectrice mais flexible. Le design en grille dynamique s'inspire des réseaux de planification urbaine.

Laisse une trace

La semelle extérieure en caoutchouc souple et perforé enveloppe la semelle intermédiaire pour plus de durabilité. Son empreinte lui donne un look distinctif.

Confort absolu sous le pied

La semelle intermédiaire surdimensionnée est fabriquée avec de la mousse SCF haute performance pour un amorti ultra-confortable.