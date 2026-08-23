Chaussure Nike Ava Edge pour homme

Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
Inspirée par la géométrie des villes modernes, la Nike Ava Edge est conçue pour sillonner la jungle Concrete. Elle combine une empeigne souple mais protectrice avec un amorti de niveau performance et une semelle extérieure qui laisse une marque mémorable. Se déplacer en ville est un sport à part entière. Arrive prêt, avec une chaussure au design avant-gardiste, pensée pour le confort.
Nike Ava Edge
Inspirée par la géométrie des villes modernes, la Nike Ava Edge est conçue pour sillonner la jungle Concrete. Elle combine une empeigne souple mais protectrice avec un amorti de niveau performance et une semelle extérieure qui laisse une marque mémorable. Se déplacer en ville est un sport à part entière. Arrive prêt, avec une chaussure au design avant-gardiste, pensée pour le confort.
Un mélange de textiles tissés et de filets en mesh crée une empeigne protectrice mais flexible. Le design en grille dynamique s'inspire des réseaux de planification urbaine.
La semelle extérieure en caoutchouc souple et perforé enveloppe la semelle intermédiaire pour plus de durabilité. Son empreinte lui donne un look distinctif.
La semelle intermédiaire surdimensionnée est fabriquée avec de la mousse SCF haute performance pour un amorti ultra-confortable.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
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ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
1A
julianb467004860
Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal
Trop stylé et légère !
FaridH47759500
Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !
Nike Ava Edge
Robuste et confortable partout, la Ava Edge est faite pour celles et ceux qui avancent avec assurance.
Un caoutchouc ultra-résistant enveloppe le pied pour prolonger la durée de vie de la chaussure.
La mousse haute performance amortit chaque pas.