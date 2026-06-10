Chaussure Nike Astrograbber pour homme

Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Créée juste après la Waffle Trainer de Nike, la Astrograbber visait à améliorer l'adhérence sur les surfaces synthétiques des terrains de football américain.
Nike Astrograbber
Créée juste après la Waffle Trainer de Nike, la Astrograbber visait à améliorer l'adhérence sur les surfaces synthétiques des terrains de football américain.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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2.8 étoiles
Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Un peu mitigé
Samuel651523896
Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.
Size Up!
Davimea
Make sure to go half a size up! Looks great on the food but small. All my Nike, AF1, Air Max and SBs all 9. Thought it was sure fire thing sizing wouldn’t be a problem. I was wrong.
Nike Astrograbber