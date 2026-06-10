 
image 1 sur 8
Chaussure Nike Astrograbber pour homme - Light Silver/Phantom/Noir/Sail

Nike Astrograbber

Chaussure pour homme

150 CHF
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Créée juste après la Waffle Trainer de Nike, la Astrograbber visait à améliorer l'adhérence sur les surfaces synthétiques des terrains de football américain.


  • Couleur affichée : Light Silver/Phantom/Noir/Sail
  • Article : IH2341-001
  • Pays/Région d'origine : Chine

Nike Astrograbber

150 CHF

Créée juste après la Waffle Trainer de Nike, la Astrograbber visait à améliorer l'adhérence sur les surfaces synthétiques des terrains de football américain.

Avantages

  • Empeigne en cuir qui s'assouplit avec le temps et prend des allures vintage.
  • Amorti Air Zoom pour une impulsion exceptionnelle.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une meilleure adhérence et un style rétro.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Light Silver/Phantom/Noir/Sail
  • Article : IH2341-001
  • Pays/Région d'origine : Chine

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

2.8 étoiles

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

  • Size Up!

    Davimea

    Make sure to go half a size up! Looks great on the food but small. All my Nike, AF1, Air Max and SBs all 9. Thought it was sure fire thing sizing wouldn’t be a problem. I was wrong.

Chaussure Nike Astrograbber pour homme

Nike Astrograbber

150 CHF

Complète ton look

Item 3 of 17