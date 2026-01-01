Chaussure Nike Air Rift pour femme

Nike Air Rift
Chaussure pour femme
Tu veux avoir la sensation d'être pieds nus ? La Air Rift est faite pour toi. Avec les scratchs réglables, cette silhouette à bout fendu est très facile à mettre. Et avec l'amorti Air au talon, tu as vraiment l'impression de marcher pieds nus.
- Couleur affichée : Light Khaki/Light Army
- Article : IV6043-229
- Pays/Région d'origine : Inde
Nike Air Rift
Tu veux avoir la sensation d'être pieds nus ? La Air Rift est faite pour toi. Avec les scratchs réglables, cette silhouette à bout fendu est très facile à mettre. Et avec l'amorti Air au talon, tu as vraiment l'impression de marcher pieds nus.
Avantages
- Empeigne en daim véritable et en tissu pour une sensation de douceur et un confort optimal.
- Scratchs pour personnaliser le maintien.
- Unité Nike Air au talon et semelle intermédiaire en mousse souple pour une sensation de souplesse incroyable.
- Motif et crans en caoutchouc sur la semelle extérieure pour une résistance et une adhérence renforcées.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Fermeture à scratch
- Couleur affichée : Light Khaki/Light Army
- Article : IV6043-229
- Pays/Région d'origine : Inde
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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