Chaussure Nike Air Rift pour femme

Tu veux avoir la sensation d'être pieds nus ? La Air Rift est faite pour toi. Avec les scratchs réglables, cette silhouette à bout fendu est très facile à mettre. Et avec l'amorti Air au talon, tu as vraiment l'impression de marcher pieds nus.

Couleur affichée : Light Khaki/Light Army

Article : IV6043-229

Pays/Région d'origine : Inde