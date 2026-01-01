Chaussure Nike Air Max TL 2.5 Premium pour homme

Nike Air Max TL 2.5 Premium
Chaussure pour homme
La Air Max TL 2.5 fait revivre un grand classique des années 90 avec les emblématiques lignes ondulées de la série Air Max. Les tissus respirants et le cuir synthétique lisse créent une finition soignée. Et l'amorti Max Air sur toute la longueur te fait rebondir à chaque pas.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Anthracite
- Article : IM4656-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Air Max TL 2.5 Premium
La Air Max TL 2.5 fait revivre un grand classique des années 90 avec les emblématiques lignes ondulées de la série Air Max. Les tissus respirants et le cuir synthétique lisse créent une finition soignée. Et l'amorti Max Air sur toute la longueur te fait rebondir à chaque pas.
Avantages
- Empeigne en tissu et cuir synthétique pour plus de respirabilité et de résistance.
- Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Empeigne en cuir synthétique
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Noir/Noir/Anthracite
- Article : IM4656-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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