Chaussure Nike Air Max TL 2.5 Premium pour homme

La Air Max TL 2.5 fait revivre un grand classique des années 90 avec les emblématiques lignes ondulées de la série Air Max. Les tissus respirants et le cuir synthétique lisse créent une finition soignée. Et l'amorti Max Air sur toute la longueur te fait rebondir à chaque pas.

Couleur affichée : Noir/Noir/Anthracite

Article : IM4656-001

Pays/Région d'origine : Viêt Nam