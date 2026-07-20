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Chaussure Nike Air Max Plus VII pour homme - Noir/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Chaussure pour homme

230 CHF
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Cette version de la Plus adapte une silhouette des années 90 et lui donne l'énergie du cyberespace des années 2000. La 7 abandonne la cage classique du modèle d'origine au profit d'un renfort pointillé sur l'empeigne. Les motifs de scorpion sur la languette ajoutent du piquant.


  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Chrome
  • Article : IQ9429-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Air Max Plus VII

230 CHF

Cette version de la Plus adapte une silhouette des années 90 et lui donne l'énergie du cyberespace des années 2000. La 7 abandonne la cage classique du modèle d'origine au profit d'un renfort pointillé sur l'empeigne. Les motifs de scorpion sur la languette ajoutent du piquant.

Avantages

  • L'empeigne en mesh, résistante et respirante, intègre des détails en cuir synthétique.
  • La voûte plantaire crée une sensation de maintien.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Chrome
  • Article : IQ9429-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Chaussure Nike Air Max Plus VII pour homme

Nike Air Max Plus VII

230 CHF

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