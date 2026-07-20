Chaussure Nike Air Max Plus VII pour homme

Cette version de la Plus adapte une silhouette des années 90 et lui donne l'énergie du cyberespace des années 2000. La 7 abandonne la cage classique du modèle d'origine au profit d'un renfort pointillé sur l'empeigne. Les motifs de scorpion sur la languette ajoutent du piquant.

Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Chrome

Article : IQ9429-001

Pays/Région d'origine : Viêt Nam