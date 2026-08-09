Chaussure Nike Air Max Plus Premium pour enfant

Amorti généreux. Caractère. Le mesh respirant et la cage en plastique pour un maintien optimal prennent une tournure irrésistible dans cette édition premium de l'AM culte. Les unités Air visibles au talon et à l'avant-pied créent davantage de rebond et d'amorti pour te permettre de jouer sur le terrain comme dans la cour de récréation, et bien au-delà.

Couleur affichée : Noir/Multicolore/Anthracite/Noir

Article : IR4690-001

Pays/Région d'origine : Indonésie