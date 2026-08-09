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Chaussure Nike Air Max Plus Premium pour enfant - Noir/Multicolore/Anthracite/Noir

Nike Air Max Plus Premium

Chaussure pour enfant

120 CHF
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Amorti généreux. Caractère. Le mesh respirant et la cage en plastique pour un maintien optimal prennent une tournure irrésistible dans cette édition premium de l'AM culte. Les unités Air visibles au talon et à l'avant-pied créent davantage de rebond et d'amorti pour te permettre de jouer sur le terrain comme dans la cour de récréation, et bien au-delà.


  • Couleur affichée : Noir/Multicolore/Anthracite/Noir
  • Article : IR4690-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Air Max Plus Premium

120 CHF

Amorti généreux. Caractère. Le mesh respirant et la cage en plastique pour un maintien optimal prennent une tournure irrésistible dans cette édition premium de l'AM culte. Les unités Air visibles au talon et à l'avant-pied créent davantage de rebond et d'amorti pour te permettre de jouer sur le terrain comme dans la cour de récréation, et bien au-delà.

Avantages

  • Les lignes ondulées de la légendaire cage en plastique ont un aspect encore plus doux, tout en offrant le même maintien. En plus, le soutien sous la voûte plantaire s'inspire d'une queue de baleine.
  • D'abord pensée pour le running intensif, l'unité Max Air est souple, légère et résistante.
  • Le plastique brillant au niveau de la pointe est plus résistant. Les rainures flexibles assurent une foulée naturelle.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Col bas
  • Couleur affichée : Noir/Multicolore/Anthracite/Noir
  • Article : IR4690-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

Chaussure Nike Air Max Plus Premium pour enfant

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120 CHF

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