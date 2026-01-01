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Chaussure Nike Air Max Plus pour homme - Noir/Bright Crimson/Noir/Noir

Nike Air Max Plus

Chaussure pour homme

220 CHF
Chaussure Nike Air Max Plus pour homme - Noir/Bright Crimson/Noir/Noir
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Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.


  • Couleur affichée : Noir/Bright Crimson/Noir/Noir
  • Article : IX0385-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Air Max Plus

220 CHF

Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look edgy et confort.

Avantages

  • L'empeigne en mesh, résistante et respirante, intègre des détails en cuir synthétique.
  • La voûte plantaire crée une sensation de maintien.
  • Les unités Nike Air assurent un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Noir/Bright Crimson/Noir/Noir
  • Article : IX0385-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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