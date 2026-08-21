Chaussure Nike Air Max Plus 3 pour homme

Nike Air Max Plus 3

220 CHF

Cette Air Max Plus 3 rend hommage à son héritage en évoquant avec subtilité les modèles précédents. L'amorti en mousse et les unités Max Air apportent un rebond et un confort éprouvés à chaque pas. Les lignes futuristes et les détails épurés apportent une touche stylée à ce modèle original.

Avantages Cuir synthétique et mesh respirant sur l'empeigne pour plus de respirabilité, de résistance et de maintien.

Conçues à l'origine pour le running de haut niveau, les unités Max Air au talon et à l'avant-pied assurent plus d'amorti et de légèreté.

Les détails en plastique poli sur la pointe apportent plus de résistance et une touche brillante.

La semelle extérieure en caoutchouc augmente l'adhérence.

Détails du produit Couleur affichée : Noir/Smoke Grey

Article : IF6319-001

Pays/Région d'origine : Viêt Nam