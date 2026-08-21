Chaussure Nike Air Max Plus 3 pour homme

Nike Air Max Plus 3
Chaussure pour homme
Cette Air Max Plus 3 rend hommage à son héritage en évoquant avec subtilité les modèles précédents. L'amorti en mousse et les unités Max Air apportent un rebond et un confort éprouvés à chaque pas. Les lignes futuristes et les détails épurés apportent une touche stylée à ce modèle original.
- Couleur affichée : Noir/Smoke Grey
- Article : IF6319-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Air Max Plus 3
Cette Air Max Plus 3 rend hommage à son héritage en évoquant avec subtilité les modèles précédents. L'amorti en mousse et les unités Max Air apportent un rebond et un confort éprouvés à chaque pas. Les lignes futuristes et les détails épurés apportent une touche stylée à ce modèle original.
Avantages
- Cuir synthétique et mesh respirant sur l'empeigne pour plus de respirabilité, de résistance et de maintien.
- Conçues à l'origine pour le running de haut niveau, les unités Max Air au talon et à l'avant-pied assurent plus d'amorti et de légèreté.
- Les détails en plastique poli sur la pointe apportent plus de résistance et une touche brillante.
- La semelle extérieure en caoutchouc augmente l'adhérence.
Détails du produit
- Couleur affichée : Noir/Smoke Grey
- Article : IF6319-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Les origines de la Air Max
La technologie Air révolutionnaire a été intégrée aux chaussures Nike en 1978. En 1987, la Air Max 1 affichait pour la première fois la technologie Air visible au talon. Désormais, en plus de ressentir l'amorti Air, tout le monde pouvait également le voir en action. Depuis, les chaussures Air Max nouvelle génération connaissent un succès constant auprès des athlètes et des fans qui les collectionnent, grâce à leurs associations de couleurs saisissantes et à leur amorti léger et fiable.
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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