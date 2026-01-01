Chaussure Nike Air Max Moto 2K pour ado

Rétro. Tendance. Et surtout : confortable. C'est la Air Max Moto 2K. Inspirée des chaussures de running des années 2000, elle intègre un mesh aéré et un amorti complet, de la mousse sous le pied au rembourrage sur la languette et les chevilles.

Couleur affichée : College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Article : IR0587-001

Pays/Région d'origine : Indonésie