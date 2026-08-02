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Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" pour homme - Noir/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

Chaussure pour homme

220 CHF
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La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable. Les motifs scorpion ajoutent du piquant.


  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Article : IM4691-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

220 CHF

La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable. Les motifs scorpion ajoutent du piquant.

Avantages

  • Design inspiré du corps humain : les semelles intermédiaire et extérieure constituent la colonne vertébrale, les empiècements de l'empeigne font office de muscles et les lacets représentent les côtes de la chaussure.
  • Tissu et cuir pour un look superposé conçu pour durer.
  • Unité Max Air visible pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Les rainures flexibles sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure t'assurent une grande liberté de mouvement.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir véritable et cuir synthétique
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Article : IM4691-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • JanelleM274394228

    I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!

  • mikey870230369

    Really nice design and fits nicely

Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" pour homme

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

220 CHF

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