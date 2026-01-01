Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Dans cette édition, l'empeigne est en mesh respirant avec du denim dégradé, pour un look vintage au fil du temps. L'amorti visible sous le pied t'apporte un confort maximal.

Couleur affichée : Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue

Article : IX0347-451

Pays/Région d'origine : Indonésie