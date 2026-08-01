Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable.
Nike Air Max 95 Big Bubble
La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Definitely recommend!
joela879172826
As an avid 95’ collector these are are a new fav. So clean and pristine looking and for me super comfortable! Feels like my feet are being incubated and kept firmly.
Nice
robertb957734140
Love these shoes.. 15 pairs..yes I wear them all
Nike Air Max 95 Big Bubble