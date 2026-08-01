Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable.

Couleur affichée : Noir/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc

Article : IV5767-003

Pays/Région d'origine : Indonésie