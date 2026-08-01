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Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme - Noir/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc

Nike Air Max 95 Big Bubble

Chaussure pour homme

220 CHF
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La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable.


  • Couleur affichée : Noir/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IV5767-003
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Air Max 95 Big Bubble

220 CHF

La Nike Air Max 95 d'origine s'inspirait du corps humain et de l'esthétique sportive des années 90. C'est ce qui a donné naissance à son design ondulé unique. Cette version présente un mélange de matières et un amorti visible pour un look superposé incroyablement confortable.

Avantages

  • Design inspiré du corps humain : les semelles intermédiaire et extérieure constituent la colonne vertébrale, les empiècements de l'empeigne font office de muscles et les lacets représentent les côtes de la chaussure.
  • L'empeigne en cuir véritable, cuir synthétique et tissu apporte un effet de superposition, pour une chaussure qui résiste à l'épreuve du temps.
  • Unité Max Air visible pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Les rainures flexibles sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure t'assurent une grande liberté de mouvement.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IV5767-003
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Definitely recommend!

    joela879172826

    As an avid 95’ collector these are are a new fav. So clean and pristine looking and for me super comfortable! Feels like my feet are being incubated and kept firmly.

  • Nice

    robertb957734140

    Love these shoes.. 15 pairs..yes I wear them all

Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

Nike Air Max 95 Big Bubble

220 CHF

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