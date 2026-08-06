Chaussure Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" pour homme

Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Avec ses détails métalliques et ses motifs scorpion qui ajoutent du piquant, son amorti visible t'offre plus de confort à chaque pas.
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Avec ses détails métalliques et ses motifs scorpion qui ajoutent du piquant, son amorti visible t'offre plus de confort à chaque pas.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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4.8 étoiles
Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
AM90´s premium scorpion edition rockt!
MichaelP884435975
nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium
Nice Trainers
Tommybee4d54cfd3b4a6ba502b06b21ca3f1a
They are nicely designed trainers but mine came with defects and damage on the rubber so I'm not happy about that. The quality control just seems bad and I doubt I'd see a pair like that on a shop floor. So I was pretty disappointed with my order and haven't worn them yet, I'll probably just stick with triple black in the future. I don't know why they call it "premium" when the quality is actually worse in my opinion. They also make that sticky noise when walking in them. I wish they would do more cool designs like this though with Scorpions and other logos on them.
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"