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Bien noté
Chaussure Nike Air Max 90 Premium pour Homme - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Chaussure pour homme

170 CHF
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
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La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.


  • Couleur affichée : Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Article : IM5759-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Air Max 90 Premium

170 CHF

La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.

Avantages

  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une adhérence durable et un style rétro.

Détails du produit

  • Col bas
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Article : IM5759-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (14)

4.9 étoiles

  • faridal4247322

    Pour un cadeau , trop belles. Le beige est discret , on peut facilement les mettre avec un costume . Le beige est très beau , beau design . Je recommande

  • Perfekter Schuh

    ChristianK926548071

    Mega Cooler Schuh, extrem bequem und Stylisch

  • Sehr schöne sneaker

    novicas437479561

    10 von 10 Punkte gebe ich sehr schöne sneaker

Chaussure Nike Air Max 90 Premium pour Homme

Nike Air Max 90 Premium

170 CHF

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