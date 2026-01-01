Chaussure Nike Air Max 90 pour homme

Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.
- Couleur affichée : Noir/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Article : IV4695-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Air Max 90
La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.
Avantages
- Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
- L'empeigne est en daim de qualité supérieure pour un look et un toucher luxueux.
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une adhérence durable et un style rétro.
Détails du produit
- Col bas
- Semelle intermédiaire en mousse
- Couleur affichée : Noir/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Article : IV4695-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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