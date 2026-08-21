Chaussure Nike Air Force 1 '07 pour homme

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Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour homme
135 CHF
Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette emblématique en cuir véritable et synthétique, cette Air Force 1 présente un look impeccable et épuré.
- Couleur affichée : Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey
- Article : IX0349-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Air Force 1 '07
135 CHF
Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette emblématique en cuir véritable et synthétique, cette Air Force 1 présente un look impeccable et épuré.
Avantages
- Empeigne en cuir véritable et synthétique avec embout perforé pour plus de respirabilité et de confort.
- Unité Nike Air pour un amorti léger.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Blanc/Fir/Cool Grey/Cool Grey
- Article : IX0349-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Air Force 1 '07
135 CHF