Rends hommage à l'équipe des États-Unis en célébrant la plus grande scène du foot avec un modèle streetwear emblématique. Comme toutes les LV8, celle-ci a une conception classique des années 80, une plateforme subtile et une empeigne en cuir élégant. Contrairement aux autres, elle arbore du rouge, du blanc et du bleu avec un écusson de l'équipe brodé.

Couleur affichée : Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy

Article : IQ0407-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam