Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »
Chaussure pour homme
Rends hommage à l'équipe des États-Unis en célébrant la plus grande scène du foot avec un modèle streetwear emblématique. Comme toutes les LV8, celle-ci a une conception classique des années 80, une plateforme subtile et une empeigne en cuir élégant. Contrairement aux autres, elle arbore du rouge, du blanc et du bleu avec un écusson de l'équipe brodé.
- Couleur affichée : Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy
- Article : IQ0407-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Air Force 1 '07 LV8 « USA »
Rends hommage à l'équipe des États-Unis en célébrant la plus grande scène du foot avec un modèle streetwear emblématique. Comme toutes les LV8, celle-ci a une conception classique des années 80, une plateforme subtile et une empeigne en cuir élégant. Contrairement aux autres, elle arbore du rouge, du blanc et du bleu avec un écusson de l'équipe brodé.
Avantages
- Empeigne en cuir avec pointe perforée, respirante et confortable.
- Unité Nike Air pour un amorti léger.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.
Détails du produit
- Col rembourré
- Semelle intermédiaire en mousse
- Couleur affichée : Blanc/University Red/University Red/Midnight Navy
- Article : IQ0407-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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