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Chaussure Nike Air Force 1 '07 "Florette" pour femme - Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

Chaussure pour femme

150 CHF
Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
Noir/Off Noir/Metallic Silver/Noir
Blanc/Wolf Grey/Metallic Silver/Blanc
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Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette culte et son cuir haut de gamme, cette Air Force 1 affiche un look impeccable et épuré.


  • Couleur affichée : Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
  • Article : IR8637-600
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

150 CHF

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Avec sa silhouette culte et son cuir haut de gamme, cette Air Force 1 affiche un look impeccable et épuré.

Avantages

  • Empeigne en cuir avec pointe perforée, respirante et confortable.
  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Col rembourré
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
  • Article : IR8637-600
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (7)

4.3 étoiles

  • Rosa fosforescente

    FatimaS509879714

    Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa

  • Gorgeous steppers

    Aleshiap544157813

    I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter

  • Beautiful but Loud

    emh1223

    I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.

Chaussure Nike Air Force 1 '07 "Florette" pour femme

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

150 CHF

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