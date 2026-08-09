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Chaussure Nike Air Force 1 '07 Edge pour homme - Blanc/Metallic Silver/Blanc

Nike Air Force 1 '07 Edge

Chaussure pour homme

150 CHF
Chaussure Nike Air Force 1 '07 Edge pour homme - Blanc/Metallic Silver/Blanc
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Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Cette Air Force 1 apporte une touche d'originalité à ton look en combinant un cuir soigné à un appliqué étoilé et à un deubré argenté.


  • Couleur affichée : Blanc/Metallic Silver/Blanc
  • Article : IM5750-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Air Force 1 '07 Edge

150 CHF

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Cette Air Force 1 apporte une touche d'originalité à ton look en combinant un cuir soigné à un appliqué étoilé et à un deubré argenté.

Avantages

  • Empeigne en cuir avec pointe perforée, respirante et confortable.
  • Unité Nike Air pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot de basket classiques pour plus d'adhérence et de résistance.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Col rembourré
  • Deubré argent métallisé
  • Couleur affichée : Blanc/Metallic Silver/Blanc
  • Article : IM5750-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Chaussure Nike Air Force 1 '07 Edge pour homme

Nike Air Force 1 '07 Edge

150 CHF

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