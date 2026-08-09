Chaussure Nike Air Force 1 '07 Edge pour homme

Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Cette Air Force 1 apporte une touche d'originalité à ton look en combinant un cuir soigné à un appliqué étoilé et à un deubré argenté.
Nike Air Force 1 '07 Edge
Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Cette Air Force 1 apporte une touche d'originalité à ton look en combinant un cuir soigné à un appliqué étoilé et à un deubré argenté.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
Chris254503625
You just gotta love these shoes.
Nike Air Force 1 '07 Edge