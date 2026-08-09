Chaussure Nike Air Force 1 '07 Edge pour homme

Confortable, résistante et intemporelle : elle n'est pas numéro 1 pour rien. Cette Air Force 1 apporte une touche d'originalité à ton look en combinant un cuir soigné à un appliqué étoilé et à un deubré argenté.

Couleur affichée : Blanc/Metallic Silver/Blanc

Article : IM5750-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam