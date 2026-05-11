Chaussure Nike ACG Rufus pour homme

Nike ACG Rufus

125 CHF

Tenues habillées ou décontractées : la ACG Rufus va avec tout. Comment ne pas lui faire une place de choix dans ton dressing ? Sa semelle extérieure bien adhérente s'associe à une semelle intermédiaire mieux amortie. Confort assuré pour t'aventurer en dehors des sentiers battus.

Détails du produit Col rembourré

Semelle intermédiaire en mousse

Semelle extérieure en caoutchouc

Couleur affichée : Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Article : HV4087-200

Pays/Région d'origine : Chine