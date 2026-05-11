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Chaussure Nike ACG Rufus pour homme - Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Nike ACG Rufus

Chaussure pour homme

125 CHF
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Tenues habillées ou décontractées : la ACG Rufus va avec tout. Comment ne pas lui faire une place de choix dans ton dressing ? Sa semelle extérieure bien adhérente s'associe à une semelle intermédiaire mieux amortie. Confort assuré pour t'aventurer en dehors des sentiers battus.


  • Couleur affichée : Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Article : HV4087-200
  • Pays/Région d'origine : Chine

Nike ACG Rufus

125 CHF

Tenues habillées ou décontractées : la ACG Rufus va avec tout. Comment ne pas lui faire une place de choix dans ton dressing ? Sa semelle extérieure bien adhérente s'associe à une semelle intermédiaire mieux amortie. Confort assuré pour t'aventurer en dehors des sentiers battus.

Détails du produit

  • Col rembourré
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Article : HV4087-200
  • Pays/Région d'origine : Chine

Nike ACG

Prépare-toi à partir à la conquête du paysage urbain ou à la découverte de nouveaux territoires : Nike All Conditions Gear te permet d'affronter les éléments sans renoncer au style. Cette collection comporte des articles intégrant des tissus imperméables et résistants au vent ainsi que des technologies respirantes pour t'offrir une protection incomparable. La conception à la pointe du design assure un rangement pratique et un style hautement personnalisable.

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

4 étoiles

  • Great Shoe

    johnw671632531

    Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.

Chaussure Nike ACG Rufus pour homme

Nike ACG Rufus

125 CHF

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