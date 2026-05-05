Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 SE pour femme

Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Nike Downshifter 14 SE
Les couches de mousse en plus offrent un amorti réactif pour plus de confort et de rebond.
Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied te donne une sensation de maintien.
L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.
Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.
La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Nike Downshifter 14 SE
Conçue pour
Amorti
Poids de la chaussure
Drop
Poids de la chaussure
Environ 276 g (pointure 39 pour femme)
Drop
10 mm