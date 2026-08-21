Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour Homme

Nike Downshifter 14

80 CHF

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.

Avantages L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.

Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.

La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.