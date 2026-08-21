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Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour Homme - Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc

Nike Downshifter 14

Chaussure de running sur route pour Homme

80 CHF
Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
Noir/Anthracite/Noir
Summit White/Noir/Blanc/Metallic Silver
Blanc/Racer Blue/Anthracite/Noir
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1895-002
  • Pays/Région d'origine : Indonésie, Viêt Nam

Nike Downshifter 14

80 CHF

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.

Avantages

  • L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.
  • Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.
  • La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Détails du produit

  • Poids : environ 358 g (pointure 44 pour homme)
  • Drop : 10 mm
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1895-002
  • Pays/Région d'origine : Indonésie, Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Nike Downshifter 14

    80 CHF