Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour Homme

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Nike Downshifter 14
Chaussure de running sur route pour Homme
80 CHF
- Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
- Article : IB1895-002
- Pays/Région d'origine : Indonésie, Viêt Nam
Nike Downshifter 14
80 CHF
Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.
Avantages
- L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.
- Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.
- La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.
Détails du produit
- Poids : environ 358 g (pointure 44 pour homme)
- Drop : 10 mm
- Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
- Article : IB1895-002
- Pays/Région d'origine : Indonésie, Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Downshifter 14
80 CHF