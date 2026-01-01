 
image 1 sur 8
Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour femme - Noir/British Khaki/Fusion Red/Sail

Nike Downshifter 14

Chaussure de running sur route pour femme

80 CHF
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.


  • Couleur affichée : Noir/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Article : IR0210-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Downshifter 14

80 CHF

Les couches de mousse en plus offrent un amorti réactif pour plus de confort et de rebond.

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.

Mesh ajouré

L'empeigne technique en mesh ajouré améliore la respirabilité. Son imprimé sauvage lui apporte une touche de style.

Amorti dynamique

Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.

Un maintien confortable

La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Quoi de neuf ?

  • Épaisseur de semelle en mousse augmentée
  • Empeigne en mesh ajouré

Détails du produit

  • Poids : env. 276 g (pointure 39 pour femme)
  • Drop : 10 mm
  • Couleur affichée : Noir/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Article : IR0210-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Downshifter 14.

    Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour femme

    Nike Downshifter 14

    80 CHF

    Complète ton look

    Item 3 of 6