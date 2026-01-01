Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour femme

Nike Downshifter 14
Chaussure de running sur route pour femme
Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.
- Couleur affichée : Noir/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Article : IR0210-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Downshifter 14
Les couches de mousse en plus offrent un amorti réactif pour plus de confort et de rebond.
Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.
Mesh ajouré
L'empeigne technique en mesh ajouré améliore la respirabilité. Son imprimé sauvage lui apporte une touche de style.
Amorti dynamique
Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.
Un maintien confortable
La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.
Quoi de neuf ?
- Épaisseur de semelle en mousse augmentée
- Empeigne en mesh ajouré
Détails du produit
- Poids : env. 276 g (pointure 39 pour femme)
- Drop : 10 mm
- Couleur affichée : Noir/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Article : IR0210-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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