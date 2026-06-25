Chaussure de basket Book 2 « WNBA 30th »

Book 2 « WNBA 30th »

185 CHF

La confiance tranquille de Book vient à la fois de l'intérieur et du travail qu'il accomplit. Il préférerait laisser son jeu et la Book 2 parler pour lui. Équipée d’une technologie prête pour le jeu, elle est plus réactive que le chef-d’œuvre d’origine de Book. L'Air Zoom à l'avant-pied donne à son premier pas un coup de pouce turbo. Le Cushlon approuvé par les joueurs offre un amorti intégral. Et une semelle de propreté surchargée donne à Book un rebond doux et réactif. À toi de jouer.

Inspirée des archives

Cette Book 2 célèbre le trentième anniversaire de la WNBA, en mélangeant les couleurs des débuts de la ligue pour saluer les pionnières qui ont suscité l'espoir chez les jeunes basketteuses comme Book.

Zoom, Zoom !

On a déplacé l'unité Air Zoom du talon à l'avant-pied pour une réactivité plus près du sol.

Tenue ajustée

Un système de sangle au milieu du pied offre une sécurité confortable et douce pour des changements de direction rapides et des pivots soudains que Book aime exécuter.

Empeigne légère

L'empeigne en matériau synthétique léger et durable disparaît sur ton pied. Elle vous aide, toi et Book, à tenir bon pendant le quatrième quart-temps et même après.

Mousse moelleuse

La semelle intermédiaire est fabriquée avec notre nouvelle mousse CushIon, qui améliore les sensations sous le pied pour plus de confort tout au long du match.

Adhérence inspirée de l'AF1

Le motif d'adhérence à chevrons remis au goût du jour a été inspiré par l'amour de Book pour l'Air Force 1, s'inspirant des cercles de pivot des anneaux traditionnels qui offrent adhérence et résistance.