Chaussure de basket Book 2 « WNBA 30th »

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
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La confiance tranquille de Book vient à la fois de l'intérieur et du travail qu'il accomplit. Il préférerait laisser son jeu et la Book 2 parler pour lui. Équipée d’une technologie prête pour le jeu, elle est plus réactive que le chef-d’œuvre d’origine de Book. L'Air Zoom à l'avant-pied donne à son premier pas un coup de pouce turbo. Le Cushlon approuvé par les joueurs offre un amorti intégral. Et une semelle de propreté surchargée donne à Book un rebond doux et réactif. À toi de jouer.
Book 2 « WNBA 30th »
La confiance tranquille de Book vient à la fois de l'intérieur et du travail qu'il accomplit. Il préférerait laisser son jeu et la Book 2 parler pour lui. Équipée d’une technologie prête pour le jeu, elle est plus réactive que le chef-d’œuvre d’origine de Book. L'Air Zoom à l'avant-pied donne à son premier pas un coup de pouce turbo. Le Cushlon approuvé par les joueurs offre un amorti intégral. Et une semelle de propreté surchargée donne à Book un rebond doux et réactif. À toi de jouer.
Cette Book 2 célèbre le trentième anniversaire de la WNBA, en mélangeant les couleurs des débuts de la ligue pour saluer les pionnières qui ont suscité l'espoir chez les jeunes basketteuses comme Book.
On a déplacé l'unité Air Zoom du talon à l'avant-pied pour une réactivité plus près du sol.
Un système de sangle au milieu du pied offre une sécurité confortable et douce pour des changements de direction rapides et des pivots soudains que Book aime exécuter.
L'empeigne en matériau synthétique léger et durable disparaît sur ton pied. Elle vous aide, toi et Book, à tenir bon pendant le quatrième quart-temps et même après.
La semelle intermédiaire est fabriquée avec notre nouvelle mousse CushIon, qui améliore les sensations sous le pied pour plus de confort tout au long du match.
Le motif d'adhérence à chevrons remis au goût du jour a été inspiré par l'amour de Book pour l'Air Force 1, s'inspirant des cercles de pivot des anneaux traditionnels qui offrent adhérence et résistance.
4 étoiles
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Book 2 « WNBA 30th »
Avantage
Ressenti du terrain
Conçue pour
Maintien
Poids de la chaussure
Environ 450 g (pointure 42,5 pour homme)
Drop
Environ 6 mm
Devin Booker
Arrière, Phoenix Suns