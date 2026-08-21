Chaussure de basket Book 2 "Tigers"

Book 2 "Tigers"

185 CHF

Devin Booker représente The Mitten, haut et fort. Cette édition spéciale Book 2 rend hommage à son État d'origine en arborant l'emblématique vieux D anglais reconnaissable par tout fan de baseball, qui symbolise la force et la ténacité incarnées par le « 313 ».

Zoom, Zoom !

On a déplacé l'unité Air Zoom du talon à l'avant-pied pour une réactivité plus près du sol. Le motif d'adhérence à chevrons remis au goût du jour a été inspiré par l'amour de Book pour l'Air Force 1, s'inspirant des cercles de pivot des anneaux traditionnels qui offrent adhérence et résistance.

Empeigne légère

L'empeigne en matériau synthétique léger et durable disparaît sur ton pied. Elle vous aide, toi et Book, à tenir bon pendant le quatrième quart-temps et même après.

Tenue ajustée

Un système de sangle au milieu du pied offre une sécurité confortable et douce pour des changements de direction rapides et des pivots soudains que Book aime exécuter.