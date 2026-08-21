Chaussure de basket Book 2 "Tigers"

Book 2 "Tigers"
Chaussure de basket
Devin Booker représente The Mitten, haut et fort. Cette édition spéciale Book 2 rend hommage à son État d'origine en arborant l'emblématique vieux D anglais reconnaissable par tout fan de baseball, qui symbolise la force et la ténacité incarnées par le « 313 ».
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc/Midnight Navy
- Article : IM4667-400
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Book 2 "Tigers"
Devin Booker représente The Mitten, haut et fort. Cette édition spéciale Book 2 rend hommage à son État d'origine en arborant l'emblématique vieux D anglais reconnaissable par tout fan de baseball, qui symbolise la force et la ténacité incarnées par le « 313 ».
Zoom, Zoom !
On a déplacé l'unité Air Zoom du talon à l'avant-pied pour une réactivité plus près du sol. Le motif d'adhérence à chevrons remis au goût du jour a été inspiré par l'amour de Book pour l'Air Force 1, s'inspirant des cercles de pivot des anneaux traditionnels qui offrent adhérence et résistance.
Empeigne légère
L'empeigne en matériau synthétique léger et durable disparaît sur ton pied. Elle vous aide, toi et Book, à tenir bon pendant le quatrième quart-temps et même après.
Tenue ajustée
Un système de sangle au milieu du pied offre une sécurité confortable et douce pour des changements de direction rapides et des pivots soudains que Book aime exécuter.
Détails du produit
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc/Midnight Navy
- Article : IM4667-400
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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