Chaussure de basket Air Jordan 40

Air Jordan 40
Chaussure de basket
Il n'y a qu'une seule façon de célébrer les 40 ans des Air Jordan. Il faut du jamais-vu. Pour la première fois, on a superposé une unité Zoom Strobel sur toute la longueur de la mousse ZoomX pour un amorti réactif, conçu pour tenir la distance. Sur le dessus, les lanières internes et les matières premium assurent un maintien optimal. Sous le pied, le motif d'adhérence à chevrons unique fera douter la défense. Amorti. Rebond. Adhérence. C'est presque trop facile.
- Couleur affichée : Metallic Copper/Noir/Metallic Copper
- Article : IM8206-800
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan 40
Il n'y a qu'une seule façon de célébrer les 40 ans des Air Jordan. Il faut du jamais-vu. Pour la première fois, on a superposé une unité Zoom Strobel sur toute la longueur de la mousse ZoomX pour un amorti réactif, conçu pour tenir la distance. Sur le dessus, les lanières internes et les matières premium assurent un maintien optimal. Sous le pied, le motif d'adhérence à chevrons unique fera douter la défense. Amorti. Rebond. Adhérence. C'est presque trop facile.
Amorti explosif
Pour la première fois dans l'histoire de Jordan, on a combiné la mousse ZoomX à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. Pourquoi ? Pour te donner le rebond dynamique dont tu as besoin pour des mouvements explosifs, avec un amorti confortable taillé pour courir des marathons.
Maintien réinventé
Les six lanières internes, associées à des matières premium contenues dans l'empeigne, gardent ton pied en place pour un maintien optimal quand tu te déplaces sur le terrain.
Adhérence exceptionnelle
Motif d'adhérence à chevrons à 40 degrés unique : laisse la défense derrière toi et exprime tout ton potentiel.
Détails du produit
- Couleur affichée : Metallic Copper/Noir/Metallic Copper
- Article : IM8206-800
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Aucun avis
Air Jordan 40