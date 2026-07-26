Chaussure Air Max 90 LTR pour homme

La Nike Air Max 90 LTR reste fidèle au modèle de running OG original, avec sa semelle extérieure à motif gaufré emblématique, ses renforts cousus de cuir lisse et ses plaques en TPU classiques rehaussées de couleur. L'empeigne monochrome offre un style polyvalent, tandis que l'amorti Max Air garantit un confort optimal à chaque pas.

Couleur affichée : Noir/Noir/Noir

Article : CZ5594-001

Pays/Région d'origine : Viêt Nam