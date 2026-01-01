Chaussure Air Jordan Ultra SE pour homme

Air Jordan Ultra SE
Chaussure pour homme
Et si on réinventait l'un des modèles Jordan les plus iconiques, ça donnerait quoi ? Une paire de sneakers ultra-polyvalente à l'allure futuriste. Avec son cuir lisse et son col bas, ce modèle est facile à porter au quotidien.
- Couleur affichée : Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Article : IV6252-400
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan Ultra SE
Et si on réinventait l'un des modèles Jordan les plus iconiques, ça donnerait quoi ? Une paire de sneakers ultra-polyvalente à l'allure futuriste. Avec son cuir lisse et son col bas, ce modèle est facile à porter au quotidien.
Avantages
- Cuir lisse et cuir synthétique pour plus de résistance.
- Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Article : IV6252-400
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Air Jordan Ultra SE.
Air Jordan Ultra SE