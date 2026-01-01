Chaussure Air Jordan Ultra SE pour homme

Et si on réinventait l'un des modèles Jordan les plus iconiques, ça donnerait quoi ? Une paire de sneakers ultra-polyvalente à l'allure futuriste. Avec son cuir lisse et son col bas, ce modèle est facile à porter au quotidien.

Couleur affichée : Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Article : IV6252-400

Pays/Région d'origine : Viêt Nam