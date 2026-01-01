Chaussure Air Jordan Ultra pour homme

On a réimaginé l'histoire de l'une des Jordan les plus emblématiques de notre collection pour créer une paire de sneakers qui va avec tout, prête à entrer dans le futur. Le cuir élégant s'associe à un col bas pour un modèle facile à porter au quotidien.

Couleur affichée : Phantom/Summit White/Infrared 23

Article : II3794-001

Pays/Région d'origine : Viêt Nam