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Chaussure Air Jordan Ultra pour homme - Phantom/Summit White/Infrared 23

Air Jordan Ultra

Chaussure pour homme

160 CHF
Phantom/Summit White/Infrared 23
Sail/Gamma Grey/Enigma Stone/Old Royal
Noir/Dark Smoke Grey/Summit White
Iron Grey/Noir/Obsidian/Picante Red
Moon Particle/Moon Particle/Noir
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On a réimaginé l'histoire de l'une des Jordan les plus emblématiques de notre collection pour créer une paire de sneakers qui va avec tout, prête à entrer dans le futur. Le cuir élégant s'associe à un col bas pour un modèle facile à porter au quotidien.


  • Couleur affichée : Phantom/Summit White/Infrared 23
  • Article : II3794-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan Ultra

160 CHF

On a réimaginé l'histoire de l'une des Jordan les plus emblématiques de notre collection pour créer une paire de sneakers qui va avec tout, prête à entrer dans le futur. Le cuir élégant s'associe à un col bas pour un modèle facile à porter au quotidien.

Avantages

  • L'empeigne en cuir véritable et daim garantit plus de résistance et un confort premium.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • La semelle extérieure en caoutchouc offre une adhérence durable.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Phantom/Summit White/Infrared 23
  • Article : II3794-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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