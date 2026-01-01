Chaussure Air Jordan Ultra pour homme

Air Jordan Ultra
Chaussure pour homme
On a réimaginé l'histoire de l'une des Jordan les plus emblématiques de notre collection pour créer une paire de sneakers qui va avec tout, prête à entrer dans le futur. Le cuir élégant s'associe à un col bas pour un modèle facile à porter au quotidien.
- Couleur affichée : Phantom/Summit White/Infrared 23
- Article : II3794-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan Ultra
On a réimaginé l'histoire de l'une des Jordan les plus emblématiques de notre collection pour créer une paire de sneakers qui va avec tout, prête à entrer dans le futur. Le cuir élégant s'associe à un col bas pour un modèle facile à porter au quotidien.
Avantages
- L'empeigne en cuir véritable et daim garantit plus de résistance et un confort premium.
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- La semelle extérieure en caoutchouc offre une adhérence durable.
Détails du produit
- Couleur affichée : Phantom/Summit White/Infrared 23
- Article : II3794-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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