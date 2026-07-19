Chaussure Air Jordan Skyline Low LE pour homme

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Chaussure basse inspirée du style Jordan classique, la Skyline Low apporte l'héritage du basket hors du terrain pour ta rotation quotidienne. Elle présente les détails familiers que tu connais et aimes, comme la griffe sur le talon et un design Swoosh cousu, ainsi que de l'air encapsulé dans le talon et un mélange résistant de matériaux qui vont avec n'importe quelle coupe.
Air Jordan Skyline Low LE
Chaussure basse inspirée du style Jordan classique, la Skyline Low apporte l'héritage du basket hors du terrain pour ta rotation quotidienne. Elle présente les détails familiers que tu connais et aimes, comme la griffe sur le talon et un design Swoosh cousu, ainsi que de l'air encapsulé dans le talon et un mélange résistant de matériaux qui vont avec n'importe quelle coupe.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.3 étoiles
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE