Chaussure Air Jordan MVP 92 pour homme

Air Jordan MVP 92
Chaussure pour homme
La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.
- Couleur affichée : Taxi/Noir/Blanc/University Red
- Article : IO7437-705
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan MVP 92
La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.
Avantages
Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
Détails du produit
- Empeigne en cuir et cuir synthétique
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Taxi/Noir/Blanc/University Red
- Article : IO7437-705
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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