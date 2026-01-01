Chaussure Air Jordan MVP 92 pour homme

Air Jordan MVP 92

112.99 CHF 160 CHF 29 % de réduction

La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.

Avantages Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.