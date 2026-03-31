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Chaussure Air Jordan MVP 92 pour ado - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Chaussure pour ado

29 % de réduction
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La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.


  • Couleur affichée : Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Article : IO3384-012
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan MVP 92

29 % de réduction

La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.

Avantages

  • Cuir véritable et cuir synthétique pour une empeigne plus résistante et structurée.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle intermédiaire en mousse pour un amorti en toute légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Boucle au talon
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Article : IO3384-012
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

1 étoile

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • Colour doesn't match image

    keithG183421730

    Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter

Chaussure Air Jordan MVP 92 pour ado

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