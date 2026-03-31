Chaussure Air Jordan MVP 92 pour ado

La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.

Couleur affichée : Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Article : IO3384-012

Pays/Région d'origine : Viêt Nam