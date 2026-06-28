Chaussure Air Jordan Mule SE pour femme

La Air Jordan Mule présente une empeigne de mocassin traditionnelle, une plateforme en mousse souple et le style emblématique de Jordan. Résultat : une chaussure stylée et confortable, suffisamment résistante pour être portée tous les jours. Les côtés en caoutchouc te donnent une allure imposante et les détails premium apportent une touche d'élégance.

Couleur affichée : Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Article : IV5071-001

Pays/Région d'origine : Viêt Nam