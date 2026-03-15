Chaussure Air Jordan 6 Retro Low pour femme

Un look impeccable. À toute heure. En studio ou en after; les looks de Kitty Ca$h doivent suivre son rythme. C'est cette mentalité qui a donné vie à la collection capsule Day to Night et ses multiples façons de porter chaque article.

Discrète. Élégante. Extra. La Air Jordan 6 Low « Glow » ne se contente pas de se faire remarquer. Elle vole la vedette. Sa semelle phosphorescente et son empeigne en cuir avec poils ajoutent une touche d'extravagance élégante.

Facile à enfiler. Facile à remarquer. Semelle épaisse. Semelle intérieure en mousse amortissante. Un style qui va toujours plus loin. Cette version Napa en cuir de la Air Jordan 1 Mule devient de plus en plus souple à chaque fois que tu la portes. L'empeigne Summit White est élégante et rend la Mule facile à porter. Les accessoires brillants rajoutent une touche mode.