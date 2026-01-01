Chaussure Air Jordan 4 RM pour ado

Quand on joue toute la journée, il faut des chaussures à la hauteur. Idéale pour tout ce que tu fais, cette sneaker reprend le meilleur de la AJ4 et met l'accent sur le confort et la résistance. L'unité Max Air amortit chacun de tes pas. Et on a aussi intégré des parties de l'empeigne à une cage solide et souple qui enveloppe la chaussure. Résultat : elle résiste mieux à l'usure du quotidien.

Couleur affichée : Noir/Sail/Team Gold/Metallic Gold

Article : IM6033-010

Pays/Région d'origine : Viêt Nam