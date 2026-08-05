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Chaussure Air Jordan 4 Retro pour ado - Noir/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Air Jordan 4 Retro

Chaussure pour ado

185 CHF
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Quoi de mieux qu'une nouvelle paire de AJ4 ? Pas grand-chose, si tu veux notre avis. Le nubuck velouté et le cuir lisse assurent un style premium.


  • Couleur affichée : Noir/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Article : II1271-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Air Jordan 4 Retro

185 CHF

Quoi de mieux qu'une nouvelle paire de AJ4 ? Pas grand-chose, si tu veux notre avis. Le nubuck velouté et le cuir lisse assurent un style premium.

Avantages

  • Cuir véritable, cuir synthétique et mesh quadrillé pour un look richement texturé et unique en son genre.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Œillets flottants au niveau de la cheville qui se resserrent sur le pied quand on lace la chaussure pour un maintien fiable.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec motif à chevrons pour une adhérence durable.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Noir/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Article : II1271-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Love them

    Amber220805258

    I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!

  • TarshaT151282010

    I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship

  • Retro 4

    Ironman B

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Chaussure Air Jordan 4 Retro pour ado

Air Jordan 4 Retro

185 CHF

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